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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya’da pompalı tüfekle nişanlısı öldüren genç intihar etti İzle

Antalya’da pompalı tüfekle nişanlısı öldüren genç intihar etti İzle

olay yerinden görüntü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-sağlık ekipleri
-polis ekipleri
-detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da bir kişi araç içinde başlayan tartışmanın ardından kaçmaya başlayan nişanlısını pompalı tüfekle öldürdükten sonra, aynı tüfekle intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkı’nda, saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi kiralık bir otomobil içinde nişanlısı olduğu belirtilen Sinem Y. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından araçtan inip kaçmaya başlayan Sinem Y.’nin arkasından araçtan aldığı pompalı tüfek ile koşan ismi öğrenilemeyen genç ateş açtı. Şehitler parkı yakında açılan ateş sonucu Sinem Y. yere yığılırken, ismi öğrenilemeyen genç bu kez pompalı tüfek ile intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerie gelen sağlık ekipleri Sinem Y. ve gencin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. (FV-SÇ)
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