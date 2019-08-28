Antalya’da Perge Antik Kent'i yakınındaki orman yangını havadan görüntülendi

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-Tevhik Besenç röp

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( ANTALYA - DRONE)- Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü ANTALYA



- Antalya’nın Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangına güçlükle söndürüldü. Alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre yangın saat 14. 00 sırasında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Ağlar önü mevkiinde yol kenarından başladı.

Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru ve rüzgarlı hava nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevlerin dağlık alana yükselmesi nedeniyle bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri geldi. Perge Antik Kenti yakınına kadar gelen alevler 5 yangın söndürme helikopteri 20 arazöz ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangında çok sayıda kızılçam ağacının yanı sıra zeytinliklerde zarar gördü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Tevhik Besenç yangının ağlar önü mevkiinde yol kenarından başladığını söyledi.



Yangının sigara izmaritinden çıktığını ileri süren Besenç, “ Yangını görüp hemen jandarmaya bilgi verdik. Sonra yangın kısa süre büyüdü. Sera ve evlere yaklaştı. Havalar çok sıcak o nedenle yangınlar çıkıyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor” dedi.



