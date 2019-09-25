Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

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-kaza bölgesinden görüntü



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Akseki-Cevizli arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan A. idaresindeki 07 LRS 60 plakalı otomobil ile Masum T. idaresineki 07 ABH 389 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada henüz isimleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

