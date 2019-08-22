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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

- Antalya 'da otomobil devrildi - 4 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.Şengül Barutçu (42) yönetimindeki 07 NC 755 plakalı otomobil, D - 400 kara yolunda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.Kazada sürücü Barutçu, araçta bulunan çocukları Yusuf (8) ve Oğuz (6) Barutçu ile Adem Yiğit (42) yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit ve çocukların tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Hastane Karya Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri Trol 

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