Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da otomobil alev alev yandı

Antalya’da otomobil alev alev yandı

Yanan araçtan detay

Otomobil Yangını Polis Bild Közlü 

-Polis detay
-Araç sahibi detay
-Cep telefonu görüntüleri
-Aracın yanması
-Alevlenmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da park halindeki otomobil alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre otomobil yangını, saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 441 Sokak üzerinde meydana geldi. Salih isimli kişi 07 YMV 37 plakalı otomobilini çöp konteynırları yanına park etti. Bir süre sonra otomobilin ön bölümünden alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen aracın büyük bölümü yandı. Otomobil sahibi ise polislerle birlikte aracının başında inceleme yaptı. Otomobilin konteynırların yanına dökülen közlü soba küllerinden yandığı ileri sürüldü. (İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı