Antalya'da ot yangını korkuttu Haberi

-Alevlere müdahale

-Olay yerinden detay

-Yunus Demir ile röportaj



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da evlere yakın noktada çıkan ot çalılık yangını güçlükle söndürüldü. Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesinde öğle saatlerinde ot çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan alevlere arazinin farklı noktalarından müdahale etti. Etrafta yerleşim yeri ve seraların olması mahalleliyi korkuttu. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangın karşı tarafa sıçradı. Farklı noktalarda çıkan yangınlar itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 dönümlük alan zarar gördü. "Nereden geldiği belli değil" Bir anda yükselen dumanları gören mahalleli Yunus Demir, "Bir anda parladı çıktı, nereden geldiği belli değil. Kasıtlı olup olmadığını bilmiyoruz. Benim oğullarım itfaiyeye haber verdi, hemen bölgeye ekipler geldi. Yangın şu anda 60 dönümlük alanda, arazide ağaçlar var" şeklinde konuştu.



