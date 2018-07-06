Antalya'da orman yangını Haberi

: - Arazözlerlerden görüntü - Orman yangın işçilerinin yangına müdahale çalışmalarından görüntüler - Detay görüntüler - Akseki ilçesinde çıkan yangında bir hektar alan zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında, bir hektar alan zarar gördü.Cemerler Mahallesi yakınlarında dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine sevk edilen 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 60 orman işçisiyle yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.Yangında, bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.