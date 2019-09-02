Antalya'da orman yangını

- Yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesi - Kaş ilçesindeki yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 işçiyle müdahale ediliyor - Çevre illerden 4 helikopter daha bölgeye sevk edildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale ediliyor.Bölgeye çevre illerden 4 yangın söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.
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