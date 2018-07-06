Antalya'da orman yangını

- Yangından detay görüntüler - Yangın söndürme helikopterleri ve uçak yangına müdahale ederken görüntü - Orman işçileri ve arazözlerden görüntüler - Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 3 hektar alan zarar gördü - Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış:"Yangının elektrik trafosundan çıktığını tahmin ediyoruz"YANGINDA SON DURUM VE YETKİLİ AÇIKLAMASI EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.Oymapınar Barak mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye sevk edilen 7 helikopter, iki amfibik uçak, 30 arazöz, 3 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi.Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Yangının Oymapınar Köprüsü civarında başladığını aktaran Çalış, "Yangının elektrik trafosundan çıktığını tahmin ediyoruz. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü" dedi.