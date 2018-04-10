Antalya'da öldürülen mafya liderinin üzerindeki pasaport sahte çıktı

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( ANTALYA )- Öldürülen kişinin Gayoz Zviadadze Longinozovich olduğu ortaya çıktı- 'Babaların babası oylaması öncesi devre dışı bırakıldı' iddiası ANTALYA



- Önceki akşam daha önce oğlu olduğu düşünülen ancak sonradan yardımcısı olduğu öğrenilen bir kişiyle birlikte oturduğu eve giderken kar maskeli kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden kişinin üzerindeki pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Öldürüldükten sonra üzerinden 59 yaşındaki Gaioz Giorkhelidze ait pasaport çıkan kişinin Rusya'da "Gia Kutaisi " olarak tanınan mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich olduğu bildirildi.

Suikastin, Rostov'daki nüfuz alanlarının paylaşımı ve yıl sonunda yapılacak “Babaların babası” oylaması öncesinde üstünlük kurma yarışı yüzünden meydana geldiği iddia ediliyor. Kar maskeli saldırganların silahından çıkan kurşunlarla Gayoz Zviadadze Longinozovich olay yerinde hayatını kaybetmiş, üzerinden Giga Giorkhelidze (27) adına pasaport çıkan ve ilk incelemede Longinozovich'in oğlu olduğu tahmin edilen kişi de bacağından yaralanmıştı. Gözlerden uzak olmak istedi Rusya'da yer altı dünyasının önde gelen kişilerinin oy kullanacağı “Babaların babası” oylamasının güçlü adaylarından olduğu belirtilen Zviadadze’nin; Rusya’nın Yaroslavl eyaletinde Don Nehri kıyısında bulunan ve Karadeniz’in kuzeyindeki en gelişmiş kent olarak bilinen Rostov bölgesinin hakimiyeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edilen bir diğer mafya lideri Nadar Rustavi karşısında güç toplamak ve Rus makamlarının baskısından kurtulmak umuduyla bir süre Türkiye’de gizlenerek faaliyetlerini sürdürmeye karar verdiği tahmin ediliyor. Babaların babası çekişmesi Bu yılın sonlarında bilinmeyen bir tarihte Rusya’daki mafya grupları arasında yapılacak olan sözde “Babaların babası” oylaması öncesinde rakiplerin birbirini ortadan kaldırmak için harekete geçtikleri, Gayoz Zviadadze’nin de Rusya ve Türkiye’deki rakiplerinin hedefi olduğu iddia ediliyor. Mafya lideri olduğunu kimse anlamadı Edinilen bilgiye göre Rus mafya lideri Gayoz Zviadadze, 4 ay önce Kemer'in Aslanbucak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 22 numaradaki bir villaya yerleşti. Zviadadze, çevrede kendi halinde biri olarak tanınırken, evine gelen kalabalık misafir grupları ve lüks araçlar çevredeki insanların dikkatini çekti ancak kimse bu evde yaşayan kişinin bir mafya lideri olacağına, evine gelip gidenlerin önemli bölümünün de de mafya mensubu olduğuna ihtimal vermedi. Sahte pasaporta göre oğlu olduğunu söylediği 27 yaşındaki yardımcısı vasıtasıyla evin alışveriş ve diğer ihtiyaçlarını sağlayan Zviadadze’nin Kemer’de ve Türkiye’nin başka yerlerinde yapılanmasının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. 2018 yılı başında rus sosyal ağlarındaki yorumlara göre Zviadadze, Rostov bölgesinin otoritesini ele geçirmek üzere adamı Arthur Atabekyan’ı bölgeye yerleştirmek istemişti. ?Olay günü yanında bulunan ve üzerlerinden çıkan Giga Giorkhelidze sahte kimliğine göre oğlu olduğu sanılan 27 yaşındaki gencin de Zviadadze’nin yardımcısı olduğu ortaya çıktı. 21,5 yılı hapishanede geçmiş Gayoz Zviadadze Longinozovich, 7 ekim 1958’de Gürcistan’ın Kutaisi kentinde dünyaya geldi. Genç yaşta suça bulaşan Zviadadze, 20 yaşında ilk kez Kutaisi’de hapishane ile tanıştı. 2 yıllık cezanın üzerinden 3 yıl geçmişti ki, bu kez de Tiflis’te mahkeme tarafından 11 yıl cezaya çarptırıldı. Ünü gitgide yayılan Zviadadze, hayatının 21,5 yılını hapishanede geçirdi ve “Gia Kutaisi“ olarak anılmaya başlandı. Rusya’da yasadışı dünyanın önde gelen isimlerinden biri haline gelmesi düşmanlarının sayısını da artırdı ve yaşamı, önceki gün Kemer’de sokak ortasında kurşunlanarak sona erdi. Zviadadze, rus yeraltı dünyasında “eski toprak” olarak tanınan gruptan kabul ediliyor ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı olmasıyla tanınıyor. Rus medyasında yer alan haberlere göre Zviadadze’nin ölümü yeraltı dünyası için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor.

