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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Güvenlik kamerası kaza anı görüntüsü - Kaza yerinden motosiklet, araç ve cenazeden görüntü - Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken görüntü - Kazada ölen Cem Okay'ın fotoğrafı - Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Cem Okay'ın (27) kullandığı 07 ABU 319 plakalı motosiklet, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde Bülent Erbay idaresindeki 06 FT 9311 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, motosiklet sürücüsü Okay, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Erbay ile araçtaki Ömer Onur Erbay 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Okay'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.Okay'ın motosikletini bir ay önce aldığı öğrenildi.Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane Güvenlik Kamerası Ticari Araç Özel Hastaneler Motosiklet Sürücüsü 

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