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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da motosiklet gösterileri nefes kesti

Antalya'da motosiklet gösterileri nefes kesti

Fereestyle akrobatik hareketler

Efes Şampiyon Bisiklet Şili 

-İnsanların üzerinden atlayış
-Yüksek atlayış
-Bisikletle parende
-Motosikletle parende
-Top şeklindeki kafes içinde 4 kişilik motosiklet gösterisi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Uluslararası Hard Enduro Yarışmasının 10'uncu yılı onuruna düzenlenen motosiklet gösterisi nefes kesti. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında yer alan Kemer’de bu yıl 10’uncusu düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları kapsamında motosiklet gösterileri yapıldı. Dünyaca ünlü freestyle ustası Sergey Gusak ve Almanya trial şampiyonu Adrian Gurgemos akrobatik hareketleriyle izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Gurgemos yerden 15 metre yükselerek yaptığı akrobatik atlayışlarıyla izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kolombiyalı Daniel ise bisikletiyle parende atarak büyük alkış topladı. Kolombiyalı akrobasi grubu sporcularından 4 kişi de küre şeklindeki bir kafesin içinde motosikletleriyle aynı anda hareket ederek adeta arı kovanına çevirdi. Gusak’ın gösterisinden sonra yere yatırdığı 5 kişinin üzerinden motosikletiyle atlaması nefesler tutularak izlendi. (JA-
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