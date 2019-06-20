Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da Monica Molina rüzgarı

Antalya'da Monica Molina rüzgarı

konser alanı

Baros Saksafon Forma 

-Monica Molina'nın konseri
-seyirciler
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Caz müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya’da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, İspanyol sanatçı Monica Molina'nın konseri ile başladı.
Geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren sesiyle dikkat çeken Molina, muhteşem bir konserle Antalyalı sanatseverlerle buluştu. Molina sesiyle olduğu kadar sahne performansı ve sıcak tavırlarıyla da beğeni topladı. Molina böylesine güzel bir anın içinde olmaktan inanılmaz mutluluk duyduğunu söyledi.

Ardından tüm seyircilerle birlikte yağmur altında şarkılarını seslendirdi. Molina: “Antalya'yı evim gibi görüyorum" Türkiye ve Antalya'yı evi gibi gördüğünü söyleyerek konsere başlayan Molina, “Buraya her gelişimde çok mutlu oluyorum. Şimdi hep birlikte konserin keyfini çıkaralım" dedi.
Gecede ayrıca Akra Jazz Band sahne aldı. Akra Jazz Band’e güçlü sesi ve etkileyici performansıyla Barbaros ve saksafonda müzik kariyerlerinde sayısız başarıya imza atmış olan Şallıel Kardeşler eşlik etti.
İlgili Foto Galeriler
Nusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladıNusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladı
Türkiye'nin altın oranlı güzelleriTürkiye'nin altın oranlı güzelleri
Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Demet Akbağın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna UğurlandıDemet Akbağın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tarkana Özel Ses Sistemli MinibüsTarkana Özel Ses Sistemli Minibüs
Deniz Çakır Adliye Çıkışında Açıklama YaptıDeniz Çakır Adliye Çıkışında Açıklama Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı