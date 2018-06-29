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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da midye operasyonu... Sağlıksız koşullarda hazırlanan 500 kilo midye ele geçirildi Haberi

Antalya’da midye operasyonu... Sağlıksız koşullarda hazırlanan 500 kilo midye ele geçirildi Haberi

operasyondan görüntü

Çamaşır Makinesi Midye Dolma 

-midyelerin görüntüsü
-ekiplerin midyeleri taşıması

( ANTALYA - HD) ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez İlçesi’nde sağlıksız koşullarda hazırlanan 500 kilogram midyeye el koydu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi’nde sağlıksız koşullarda midye üretimi yaptığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Midyeler çuvallarda ve leğende Operasyonda, hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların üzerinde sineklerin gezdiği, midyelerin içi kirli su ile dolu leğenlerde saklandığı tespit edildi. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. 500 kilogram midyeye imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca midye yapımında kullanılan malzemeler ile 1 adet merdaneli çamaşır makinesi ve 1 adet ocak imha edilmek üzere müsadere edildi. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı. Denetimler artacak Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.
Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi. (SÇ)
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