Antalya’da metruk binada yangın

- İtfaiye müdahalesi

- Hasar gören evden görüntü

-vatandaşlar



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Finike ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Finike ilçesine bağlı Eski Mahalle’de saat 16.00 sıralarında metruk iki katlı binanın üst katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

