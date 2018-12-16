Antalya’da kuvvetli yağış...Yağış dev dalgalar oluşturdu, Göynük Kanyonu ile Boğaçayı Deresi’nde sele neden oldu

-Hava durumu tabelası

-Dalgalardan detay

-Göynük Kanyonu’ndan gelen sel

-Selin deniz ile buluşması

-Ağva Deresi'ndeki sel



( ANTALYA )- Antalya kent merkezi ve Kemer ilçesinde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağış dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu, Göynük Kanyonu ile Boğaçayı Deresi’nde sele neden oldu ANTALYA



- Antalya’da kuvvetli yağış Konyaaltı ile Kemer ilçesinde sele neden olurken, Konyaaltı Sahili’nde ise dev dalgalar oluşturdu. Antalya’da dün akşam saatlerinden buyana devam eden sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Şehir merkezinde yer yer rüzgarın ve yağışın hızının değiştiğini gözlemlenirken, bazı ilçelerde ise sel ve taşkına karşı önlemler alınmaya başlandığı öğrenildi. Konyaaltında dev dalgalar Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Boyu yaklaşık 2 buçuk metreye varan dalgalar, görsel bir şölen oluşturdu. Boğaçayı Deresi taştı Yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana geldi. Bazı caddeleri kaplayan sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Konyaaltı ilçesinden geçen Boğaçayı Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Çakırlar mevkisindeki köprü trafiğe kapandı. Boğaçayı Deresi'nin taşıdığı çamurlu su nedeniyle Konyaaltı Sahilinde bir bölümün rengi kahverengiye döndü. Göynük Kanyonu’nda sel Aşığı yağış nedeniyle Kemer ilçesi’nde bulunan dünyaca ünlü Göynük Kanyonu'ndan gelen derede, suların yükseldiği görüldü.

Sular, dere üzerindeki köprüyü tamamen kapatırken Beldibi ve Göynük Mahallelerini bir birine bağlayan Çomaklar Mevkiindeki köprü tamamen sel suları altında kaldı. Köprüden ulaşım sağlanamazken sel suları deniz ile buluştu. Göynük Deresi'nin denize döküldüğü noktada da deniz kahverengiye büründü. Kemer Kuzdere bölgesinde oluşan selde Ağva Deresi'nden deniz ile buluştu.

