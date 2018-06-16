Antalya'da 'kurtarma' operasyonu (2) Haberi

Antalya 'da "kurtarma" operasyonu (2) - Deniz polisi botunun limana gelişi - Poyraz bebeğin polisin kucağında bottan indirilmesi - Ambulansın gelişi ve sağlık görevlilerinin polis noktasına gitmesi - Bacağında çizikler oluşan deniz polisinden detay Antalya 'da "kurtarma" operasyonu - Gezi amacıyla bindikleri tekne alabora tehlikesi geçirince falezlerdeki mağaraya sığınan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı - Kurtarılanlar arasında halk arasında "mavi ışık" rahatsızlığı olarak bilinen hastalık nedeniyle haberlere konu olan Poyraz bebek ile ailesinin de bulunduğu belirlendi - Teknedekilerin mahsur kalmadan önce sosyal medyadan paylaştıkları ve "Kaptanın ustalığı dalgalı denizde belli olur. Tekneyle bugün açıldık" ifadelerini kullandıkları video dikkati çektiANTALYA (AA) - Antalya 'da kötü hava koşulları nedeniyle teknelerini bırakarak mağaraya sığınan 7 kişi kurtarıldı.Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nden 3'ü çocuk 7 kişi, "Kurt - M" isimli yaklaşık 4 metrelik fiber tekneyle denize açıldı. Kuvvetli yağış ve dalgalar nedeniyle teknedekiler, Bababurnu mevkisindeki bir mağaraya sığındı.Mahsur kalanların yardım çağrısı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, dalgalar nedeniyle falezlerdeki mağaraya güçlükle yaklaştı.Deniz polisinin botuna alınan mahsur kalan kişiler, Kaleiçi Yatlimanı'na getirildi. Kurtarılanlar arasında halk arasında "mavi ışık" rahatsızlığı olarak bilinen hastalık nedeniyle haberlere konu olan Poyraz bebek ile babası Servet ve annesi Zeliha Ergün'ün de bulunduğu öğrenildi.Servet Ergün'ün olaydan bir saat önce sosyal medyadan, "Deniz sefası yapalım dedik. Manzaraya bakın. Kaptanın ustalığı dalgalı denizde belli olur. Tekneyle bugün açıldık." ifadelerini kullandığı video paylaştığı belirlendi.