Antalya'da kronik rahatsızlıklara ‘aşırı sıcak’ uyarısı Haberi

-denize giren vatandaşlar

-Ağaç gölgelerinde serinleyenler

-Termometre göstergesi

-Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya röp.

-ARŞİV

-Sahillerden detaylar



( ANTALYA )- Yarından itibaren sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üstüne çıkarak 42 dereceye kadar çıkacağı bildirildi- Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya:- “Yaptığımız son tahminlere göre bu sıcaklıklar hafta sonuna kadar devam edecek”- “Güneş ışınlarının dik olduğu saat 10.00-16.00 arasında kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir” ANTALYA



- Antalya'da hava sıcaklığı çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerinde gerçekleşerek 42 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.

Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar süreceğini belirten meteoroloji yetkilileri, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaları ve kapalı alanlarda kalıp bol bol su içmeleri konusunda uyarısında bulundu. Antalya'da hava sıcaklığı çarşamba günü bu yılın rekor seviyesine ulaşması bekleniyor. 42 dereceyi bulacak sıcaklık nedeniyle meteoroloji yetkilileri uyarılarda bulundu. Hava sıcaklığının bugün artışa geçmesi ve nem oranın da yüzde 70’leri bulmasıyla birlikte de kentte, turistler ve kent halkı biraz olsun rahatlamak için sahilleri doldurdu. Kentte yurt dışından gelen turistler ve birçok ilden tatile gelen yerli turistler ile birlikte kent halkı sahillere akın ediyor. Denizi tercih etmeyen bazı vatandaşlar ise soluğu ağaç gölgelerinde alıyor. Mevsim normallerinin 7 derece üstünde seyredecek Bugün itibariyle 39 dereceye kadar çıkan kentteki sıcaklık, Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, çarşamba gününden itibaren yükselmeye devam edecek ve 42 dereceye kadar ulaşacak. Mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle sahil kesimlerde etkili olacak. Cumartesi gününe kadar etkili olacak sıcaklıklar, hafta için sonuna kadar mevsim normallerinde seyredecek. “Sıcaklıklar haftasonuna kadar devam edecek” Ölçümler sonrası sıcaklıkları değerlendiren Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, bugün itibariyle mevsim normallerindeki artışın başladığını kaydetti.

Çarşamba gününden itibaren kent merkezinde 42 dereceye kadar sıcaklıkların yükseleceğini bildiren Kaya, “Yaptığımız son tahminlere göre bu sıcaklıklar hafta sonuna kadar devam edecek. Cumartesi gününden itibaren ise hafta içine kadar 34-35 derece civarında mevsim normali civarında seyretmesini bekliyoruz. İç bölgelerimizde sıcaklıklar 34-35, kıyı kesimler ise Cuma gününe kadar 37-38, yer yer 42 dereceye kadar çıkacak” dedi.

10.00-16.00 saatleri arasına dikkat Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Kaya, “Sıcaklıkların yüksek olduğu, güneş ışınlarının dik olduğu saat 10.00-16.00 arasında kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir. İnce ve açık renkli kıyafetler giymeli, bol bol su tüketmeleri ve kapalı alanlarda durarak güneş ışınlarına maruz kalmamaları onlar için uygun olacaktır” diye konuştu.

(SM-

