Antalya’da kron dolandırıcılığı Haberi

-Şüphelilerin çıkarılması



( ANTALYA )- Kasiyerlere değeri düşük Norveç Kronu verip, para üstü olarak Avro alan ve bu şekilde 6 bin 500 lira kazanç eden 3 şüpheli yakalandı ANTALYA



- Antalya’da zincir market şubelerine değeri düşük Norveç Kronu verip karşılığında para üstü olarak Avro almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki zincir market şubelerine değeri düşük 200 Norveç Kronu verip, karşılığında para üstü olarak Avro alan 3 şüphelinin dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.5 farklı marketin güvenlik kamerasını inceleyip, kasiyerlerin ifadesine başvuran ekipler şüphelilerin İ.E, U.B ve N.C, olduğunu belirledi. Kullandıkları araçla birlikte gözaltına alınan şüphelilerin aynı yöntemle 5 ayrı marketten 6 bin 500 lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. İ.E’nin 29 ayrı, U.B’nin ise 4 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İA-

