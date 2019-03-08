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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Antalya’da korkutan sazlık yangını

- Antalya’da korkutan sazlık yangını

Yangın bölgesinden detay

Polis Bild Gesi Yangına Müdahale Trol 

-yanan sazlıklar
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması
-Polis detay
-Çevredeki ev ve işyerleri
-Soğutma çalışmaları detay

( ANTALYA ) Antalya’da korkutan sazlık yangını ANTALYA

- Antalya’da otluk alanda çıkan yangın, yerleşim bölgelerine sıçramadan güçlükle söndürülebildi. Muratpaşa ilçesi Yenilgöl Mahallesi Düden çayı yakınındaki otluk alanda saat 10.30 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle bir anda büyüyen alevler, çevredeki iş yerleri ve evleri tehdit etmeye başladı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye erleri, zaman zaman rüzgarın şiddetiyle alevlenen yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.
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