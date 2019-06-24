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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da korkutan ot çalı yangını İzle

Antalya’da korkutan ot çalı yangını İzle

İtfaiye detay

Uttu 

-Vatandaşlar detay
-Yanan alan detay
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da çıkan ot çalılık yangını korkuttu. Edinilen bilgiye göre yangın saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Göller Caddesi üzerinde meydana geldi. Kargılık ve otluk alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede çevredeki sera ve evlere yaklaştı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri alevlere kovalarla müdahale etti. İtfaiye yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü. Kargılık alanda bazı canlı türlerinin yuvalarının da yandığı öğrenildi.
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