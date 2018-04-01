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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da korkutan ev yangını Haberi

Antalya’da korkutan ev yangını Haberi

cep telefonuyla çekilmiş yangın görüntüleri

Polis Ev Yangını Cep Telefonu 

-alevler
-genel detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, gece 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Kısa sürede tüm daireyi kaplayan alevleri görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. (AA-SÇ)
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