Antalya’da korkutan ev yangını Haberi

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, gece 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Kısa sürede tüm daireyi kaplayan alevleri görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. (AA-SÇ)

