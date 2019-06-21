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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da korkunç olay: Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Antalya'da korkunç olay: Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Çuvalın kesilmesi

Köpek Kamera Ormanlı Hayvan Irak 

-İçindeki köpekler
-Köpeğin çuvaldan çıkması
-Su içip ekmek yemesi
-Genel ve detay

( ANTALYA ) - Çuvala hapsolan iki köpekten biri telef oldu, diğeri ölmek üzereyken kurtarıldı ANTALYA

- Antalya'da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde, biri telef , diğeri de havasızlıktan ölmek üzere olan 2 köpek bulundu. Antalya'nın Demre ilçesi Çayağzı mevkinde ormanlık alanda gezen 2 genç bölgede bir çuval fark etti. İçinde bir şeyin hareket ettiğini gören gençler yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı. Çuvalı bıçakla keserek açan genç adeta dehşete kapıldı. O anları kameraya kaydeden gençler, çuvalın içinden biri ölü halde diğer de havasızlıktan ölmek üzere olan iki köpekle karşılaştı. Köpeğin nefes aldığını fark eden genç yaşadığını görünce köpeği çuvaldan çıkardı. Duyarlı genç havasızlıktan ölmek üzereyken bulduğu köpeğe su ve yiyecek verdikten sonra korunaklı bir yere götürdü. Yetkililere teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sahiplenecek bir hayvansever arandığı belirtildi.
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