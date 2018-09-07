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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da Konyaaltı Sahili'ne yakın alanda orman yangını çıktı İzle

Antalya’da Konyaaltı Sahili'ne yakın alanda orman yangını çıktı İzle

İtfaiye ekipleri

Polis Ormanlı Polis Ekipleri Orman Yangını Trol 

-Yanan ormanlık alan
-Uzaktan söndürme çalışmaları
-Yangının çıktığı alandan görüntüler

( ANTALYA -ÖZEL)- Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı ANTALYA

- Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın, Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişleyen yangın, içerisinde sazlık alanların bulunduğu küçük çam ağaçları bulunan alana yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiye Ekipleri yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangının üç farklı noktada çıktığını ifade etmesi sabotaj ihtimallerini de akıllara getirdi. Söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.
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