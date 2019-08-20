Antalya’da katip kuyruğu

-Gölgede bekleyen vatandaşlar

-Sıradaki vatandaşlar

-Klavye ile prova yapanlar

-Adaylar röp

-Güvenlik noktasından sınava alınan adaylar

-Bazı adayların kuyruk tepkisi

-Detaylar



( ANTALYA ) -- Alınacak kadro sayısının 6 katı başvuru, sınav öncesi kuyruğu da beraberinde getirdi- Adalet Bakanlığı’nın Antalya adliyelerinde zabıt, icra ve cezaevi katipliği için düzenlediği sınava 3 bin 340 kişi başvurunca bölge mahkemesi önünde uzun kuyruklar oluştu ANTALYA



- Antalya ve ilçelerinde çoğunluğu zabıt, icra ve cezaevi katibinden oluşan 514 kişilik kadro için düzenlenen sınava 3 bin 340 kişi başvurunca Antalya Bölge Mahkemesi önünde kuyruk oluştu. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Antalya ve ilçelerine alınacak zabıt ve katip alımları için başlattığı sınava yoğun talep oldu. Antalya merkez ile Alanya, Elmalı, Manavgat ilçelerinde 227 zabıt, icra ve cezaevi katibi olarak görev yapacak ve toplamda 514 personel alımı için düzenlenen sınava 3 bin 340 kişi başvurunca, Antalya Bölge Mahkemesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Havanın sıcak oluşundan dolayı zor anlar yaşayan adaylardan bazıları, sırasını kaptırmamak için sınav giriş kağıtlarıyla güneşten korunmaya çalışırken, bazıları da kayıt için kurulan çadırlara, bina ve ağaç gölgelerine sığındı. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri klavyelerle son provalarını gerçekleştirdi. Sırası gelen adaylar, güvenlik noktasında belgeleri kontrol edildikten sonra Antalya Bölge Mahkemesi binasına alındı. İzdihamın yaşandığı bina önünde bazı vatandaşlar da uzun süre bekledikleri için görevlilere tepki gösterdi. “Bu kadar yoğun olacağını beklemiyordum” Katiplik ve icra katipliği sınavı için Çorum’dan gelen Selin Ceyhan, “Saat 07.30’dan beri buradayım. Ne zaman alınacağıma dair hiçbir bilgi yok. Geçen yıl Ankara’da girmiştim. O zaman puanlara göre alınıyordu. Şimdi karıştı. Şuan burada bin kişi var herhalde. Bu defa kazanacağım diye inanıyorum” dedi.

Antalya’da yaşayan İbrahim Etli, sabah 08.00’den bu yana beklediğini belirterek, “Bu kadar yoğun olacağını beklemiyordum. Klavyem oldukça hızlı, heyecanımı yenebilirsem kazanacağım diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bir başka aday Süleyman Şükün de “Aday numarasına göre alsalar bu kadar izdiham olmayacak. İki sınava aynı anda başvuranlar kapının önüne gelsin diyorlar. Yaklaşık 2-3 saattir burada bekliyoruz. Kendi kabiliyetimden ötürü şansımı yüksek görüyorum.” ifadelerini kullandı. (SM-

