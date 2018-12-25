Antalya'da kardeş cinayeti

- Olay yerinden görüntü - Antalya Adliyesinden görüntü - Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Alanya ilçesinde kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.Yılmaz Y'nin (44) Tosmur Mahallesi'nde tartıştığı kardeşi Zeydin Y'ye (39) tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zeydin Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yılmaz Y, gözaltına alındı.