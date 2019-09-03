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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya'da kanalda 'leş' tepkisi

Antalya'da kanalda 'leş' tepkisi

Antalya 'da kanalda "leş" tepkisi - Kırcami Mahallesi'nden görüntüler - Sulama kanalındaki köpek leşinin görüntüsü - Kırcami Mahallesi Muhtarı Mehmet Köksal ile röportaj - Araziye çuval içinde bırakılan sakatat atıklarının görüntüleri Antalya 'da kanalda "leş" tepkisi - Muratpaşa ilçesindeki Kırcami Mahallesi'nin muhtarı, sulama kanallarına sık sık hayvan ölüsü atıldığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdiANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesindeki Kırcami Mahallesinin muhtarı Mehmet Köksal, mahallelerinden geçen sulama kanalına sık sık hayvan leşlerinin atıldığını, "imarsız bölge" olduğu gerekçe gösteren belediyenin ise leşleri kaldırılmadığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki sulama kanallarında sık sık küçükbaş, büyükbaş ve köpek leşleriyle karşılaştıklarını ifade etti.
Kırcami Mahallesi'nin imar planlarının hazırlanmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemediğini ileri süren Köksal, bu sorun nedeniyle bağlı oldukları belediyelerden temizlik konusunda yeterli hizmet alamadıklarını iddia etti.Belediye yetkililerinin alanın "imarsız bölge" olduğunu gerekçe göstererek halk sağlığını tehdit eden hayvan leşlerini dahi kaldırmadığını iddia eden Köksal, şöyle konuştu:"Sulama kanallarımıza inek, köpek, koyun ölüsü, her türlü pislik atılıyor. Buraların temizlenmesi çok zor. İmar sorunu nedeniyle yardım alma şansımız yok. 'Özel mülkiyet giremeyiz' diyorlar. Sera atıklarını da belediye almıyor. Arklarımızın temizlenmesi, tarım artıklarının toplanması ve kanallara atılmaması için yardım istiyorum."Köksal, gazetecilere, sulama kanalındaki köpek leşi ile gelişi güzel çuvalla araziye bırakılan büyük ve küçükbaş hayvanlara ait sakatatları da gösterdi.

Mülkiye Tarım Köpek Sulama Kanalı Hayvan 

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