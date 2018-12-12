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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da kameralara yansıyan silahlı ve sopalı kavga...Silahlı ve sopalı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı

Antalya'da kameralara yansıyan silahlı ve sopalı kavga...Silahlı ve sopalı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı

arşiv görüntü

( ANTALYA )- 2 kişinin yaralandığı olayda yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve pompalı tüfek ele geçirildi ANTALYA

Akalan Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Pompalı Tüfek Çelik Yelek 


- Antalya’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve sopalı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 47 ve 52 Sokak aralarında meydana gelen ve kameralara da yansıyan silahlı ve sopalı kavga ila ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Şüphelilerden M.T. ve M.E.'nin 130 bin TL'ye ortak ev aldığı, bu evden dolayı aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunduğu belirlendi. M.T., F.R. B.R. ve S.R.'nin dün konuşmak için F.T., M.E., E.E., S.A. ve H.S.'nin bulunduğu dernek binasına geldiği, konuştukları sırada küfürleşme nedeniyle kavga çıktığı öğrenildi. Kavga sırasında şüphelilerden B.R.'nin, F.T. ve E.E'yi bıçakla bacaklarından yaraladığı, F.T'nin ise aracındaki pompalı tüfekle kalabalığı dağıtmak için havaya ateş ettiği tespit edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından ve yaralılar F.T. ve E.E'nin ifadelerinden yola çıkarak, kavgaya karışan diğer şüphelilerin M.T., M.E., F.R., S.A., H.S., B.R. ve S.R. olduğunu tespit etti. F.T. ve E.E. tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, diğer 7 şüpheli de operasyonla yakalandı. Ekipler, olay yerinde ve şüphelilerin kullandığı araçta yaptığı aramada, 1 adet 9 mm. çaplı ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, şarjöre basılı 6 adet namluya sürülü vaziyette 1 adet olmak üzere 7 adet dolu fişek, 3 adet fişek, 3 adet kovan, 1 adet çelik yelek, 2 adet kartuş ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.R., S.A. ve F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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