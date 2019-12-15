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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da kaldırıma çarpan araç takla atarak beton bloklara çarptı:5 yaralı

Antalya'da kaldırıma çarpan araç takla atarak beton bloklara çarptı:5 yaralı

kaza yeri, hurdaya dönen araç

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Özel Hastaneler 

-detaylar
-yakınlarının olay yerine gelmesi
-araçtan ve kavşaktan görüntü

( ANTALYA )- İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp kavşağın beton bloklara çarptı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza bugün saat 21:45 sıralarında Antalya- Manavgat karayolu Manavgat irişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton bloğuna çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan araç sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından kazazedelerin yakınları olay yerine akın etti.Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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