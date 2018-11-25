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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Antalya’da kadınlar şiddete karşı yürüdü

- Antalya’da kadınlar şiddete karşı yürüdü

-Yürüyüşten detaylar

Cumhuriyet Özgürlük Güvenlik Önlemi Cumhuriyet Meydanı Kadına Şiddet 

--Kadınlardan detay
--Genel detay
--Kadınların cumhuriyet meydanına gelmesi
--AK Partili kadınların yürüyüşü
--Menderes Türel
- -Pankart detay
--Konuşma
--El boyaması detay
--Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir grup kadın protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Kadınların önünde ise genç bir erkeğin yürüyerek slogan atması gözlerden kaçmadı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında, kadınlar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kadın ellerinde pankartlarla kadına şiddete dikkat çekti. Bazı kadınlar ojeli parmaklarla tef çalarken, bazıları ise şarkılar söyledi.

Kadınların önünde ise genç bir erkeğin yürüyerek, ‘kadınlara özgürlük’ diyerek slogan atması gözlerden kaçmadı. Kadınlar için yürüyen gruba, çevredeki vatandaşlar alkış tutarak destek verdi. Sloganlar eşliğinde Güllük Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na ulaşan kadınlar, cinayete kurban giden bazı kadınların hayat hikayelerini okudular. Öte yandan kadınların yürüyüşü için çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. AK kadınlar kadına şiddete, ‘turuncu’ çizgi çekti AK Kadınlar, Konyaaltı Kent Parkı’nda bir araya geldi. Üyelere aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşlik etti. Başkan Türel’in eşi Ebru Türel’in de yer aldığı yürüyüşte, kadınlar sahil boyunca yürüdü. Kadınların yıllardır çeşitli mücadele sürdürdüklerine değinen AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, “Kadına karşı şiddetin ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. AK Parti kadın, erkek, yaşlı herkesin hepimizin partisidir. AK kadınlar olarak kadına yönelik şiddete karşı bugünde kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgi çekiyoruz" dedi.
Yürüyüşün ardından turuncu renklerle el boyaması yapıldı. (FV-SÇ)
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