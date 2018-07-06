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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da kaçak içki operasyonu Haberi

Antalya’da kaçak içki operasyonu Haberi

Deponun kapısının açılması

Polis Sahte İçki Kaçak İçki Şişesi Kaçak İçki 

-Polisin içeri girmesi
-Kaçak ve sahte içkiler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da düzenlenen operasyonunda değişik markalarda 988 şişe sahte ve kaçak içki, 568 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş içki şişesi, 700 litre saf alkol ve bunlara ek olarak 7 bin 811 adet sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kaçak ve sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarda, Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte kentte bulunan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler gibi umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarına kaçak ve sahte içki pazarlayan şüphelileri belirleyen polis, 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Baskınlarda, piyasaya sunulmaya hazır vaziyette, 150 şişe değişik markalarda sahte içki, 568 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş içki şişesi, Yine binlerce şişe sahte alkol yapmaya yetecek oranda 700 litre saf alkol ve bunlara ek olarak 7 bin 811 adet sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Devam eden operasyonda Kemer İlçesi’nde tespit edilen bir depoda değişik markalarda 838 adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
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