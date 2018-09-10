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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da jandarma İçişleri Bakanının sözleri ile harekete geçti

Antalya’da jandarma İçişleri Bakanının sözleri ile harekete geçti

Jandarma ekipleri detay

Trafik Kuralları Araç Muayenesi Emniyet Kemeri Harekete Geç Cep Telefonu 

-Durdurulan araçlar detay
-Kontrol noktası genel detay
-Durdurulan sürücüler detay
-Jandarma ekiplerinin kontrolü detay
-Ceza işlem uygulanması detay

( ANTALYA ) - Antalya’da jandarma İç İşleri Bakanının sözleri ile harekete geçti- Seyir halinde telefon kullanan sürücülere ceza yağdı- Emniyet kemeri olmayan sürücüleri jandarma affetmedi ANTALYA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz" sözlerinin ardından trafik denetimlerine ağırlık veren Antalya’da Jandarma Trafik timleri, kurallara uymayanlara ceza yağdırdı. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz" sözlerinin ardından harekete geçti. Aksu Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Şelalesi üzerinde denetimlerini sıkılaştıran ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, araç muayenesi eksik olan, sigortası yapılmayan ve kask takmayan sürücülere ceza yağdırdı. Ceza yağdı Uygulama noktasında araçları durduran jandarma, ruhsat, ehliyet kontrolü yapıp sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kontrol süreci boyunca da 3 jandarma yol güvenliğini sağladı. Kontrol sonucunda Emniyet kemeri takmayan sürücülere 108 TL, kaskı olmayan motosiklet sürücülerine 108 TL, ehliyetsiz araç kullanan sürücülere 2018 TL, sigortası olmayan araçlara 108 TL, muayene yapılmayan araçlara 108 TL, cep telefonu ile araç kullanan sürücülere 108 TL cezai işlem uygulandı. Ekipler kontrollerin aralıklar ile devam edeceğini bildirdi. (EG-
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