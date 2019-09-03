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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya'da internet üzerinden 1 evi 5 kişiye kiralayan şüpheli yakalandı Haberi

Antalya'da internet üzerinden 1 evi 5 kişiye kiralayan şüpheli yakalandı Haberi

Emniyet detay

İnternet Sitesi Akalan Urus Harekete Geç 

-Zanlının çıkarılması
-Araca bindirilmesi
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da kiraladığı evi, farklı kişilere kiralayarak 5 kişiyi, 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Muratpaşa ilçesinde S.E.Ö kiraladığı evi internet sitesi üzerinden yeniden kiraya çıkardı. S.E.Ö, aralarında yerli ve yabancı 5 kişiyi, 5 bin lira alıp dolandırdı. Mağdurların başvurusuyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçti. Ekipler S.E.Ö.’yü gözaltına aldı. S.E.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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