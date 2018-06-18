Antalya’da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı Haberi

-Araçlar detay

-Yakınlarının sinir krizleri

-Trafiğin tek şeritli verilmesi

-Araç içerisinde ölü olarak buluna çocuğun görüntüsü

-Kaza anını anlatan Yasin Felamur röp.

-İYİ Parti Antalya Milletvekilinin partilileri sakinleştirmesi

-Detaylar



( ANTALYA )- Arkası açık kamyonetteki insanlar yola savruldu- Yeğenlerinin öldüğünü öğrenen amcaları sinir krizi geçirdi- 14 yaşındaki Muhammed'in siyah kuşak hayalleri feci kazayla son buldu ANTALYA



- Antalya-Kemer karayolundaki kazada 13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Muhammet’in dövüş sanatı sporu karate ile ilgilendiği ve kırmızı kuşakta olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yeğenlerinin öldüğünü gören amcaları sinir krizleri geçirdi. Kaza, bugün öğlen 12.00 sıralarında Antalya-Kemer yolu Topça mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer istikametine giden İYİ Parti seçim aracı ile bir cipin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından arkalarında seyreden 09 FN 376 plakalı kapalı kasa kamyonet, önce cipe ardından önde hareket halindeki Halis Karakoç’un kullandığı 07 GY 196 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolü kaybeden kamyonet, önce beton bariyere çarptı ardından yan yatarak devrildi. Kaza sonrası, kamyonette bulunan 13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç hayatını kaybederken, açık kasa kamyonette bulunan 4 kişi ile kapalı kasa kamyonetin sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. “Kamyonetin kasasındaki insanlar sağa sola savruldu” Kaza anını anlatan cip sürücüsü Yasin Felamur, “Biz önce İYİ Parti’nin aracıyla madde hasarlı kaza yaptık, sağa doğru yanaşırken, araç önce bize vurdu, ardından sol tarafta giden kamyonete çarptı. O da beton bariyerlere çarpıp takla atmaya başladı.

Kamyonetin arkasında insanlar vardı sağa sola savruldu” dedi.

Kazada hayatını kaybeden çocuğun kamyonet sürücüsü Halis Karakoç’un torunu olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerinde kazaya karıştığı belirtilen İYİ Parti seçim aracındakiler de ise herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı Fulya Yasemin, seçim aracındaki partililerden bilgi aldı, onları sakinleştirmeye çalıştı. Amcaları sinir krizi geçirdi Olayı duyduktan sonra kaza yerine gelen küçük çocuğun amcaları sinir krizleri geçirdi. Onları sakinleştiren ise baba Emin Karakoç oldu. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Muhammet Rojan Karakoç’un, bir süredir dövüş sporu ile ilgilendiği ve kırmızı kuşakta olduğu öğrenildi. Kazanın ardından uzun araç kuyrukları oluşan yol, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

