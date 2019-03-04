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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da hortum böyle görüntülendi

Antalya'da hortum böyle görüntülendi

hortumdan görüntü

( ANTALYA -TOPLU) ANTALYA

Yağmurlu Hava Durumu Gesi Cep Telefonu Güneşli 


- Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizde çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kumluca'nın Mavikent Mahallesi sahil bölgesinden görülen ve yaklaşık 500 metre açıkta oluşan hortum, Bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Hortumun çıktığı bölgede yaşayan Abdurrahman Güzel "Finike ilçesi istikametinden Kumluca istikametine ilerlerken saat 14.00 sıralarında birden hortumu fark ettim, bu yıl hava durumu bir anda beklenmedik şekilde değişebiliyor. Mahallenin biri günlük güneşlik diğeri yağmurlu olabiliyor. Hemen telefon ile fotoğraf çektim. Umarım zarar gören olmamıştır" dedi.

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