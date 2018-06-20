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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da hırsızlara şafak operasyonu İzle

Antalya’da hırsızlara şafak operasyonu İzle

Şahısların emniyetten çıkartılışı

Polis Yakalama Kararı Hapis Cezası Şafak Operasyonu Hırsız 

-Araç otosuna bindirilişi
-Şahısların adliyeye sevk edilişi
-Emniyet detay

( ANTALYA )- Sabah erken saatlerde 36 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya kent merkezi ve 7 ilçede polisin 36 ayrı adrese sabah erken saatte düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık suçlarından haklarında aramam ve yakalama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık suçu işlediği gerekçesiyle haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 57 şahsa yönelik kent merkezi ve ilçelerde olmak üzere 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Sabah 06.00'da düzenlenen operasyona 36 ekip, 84 personelin katılım sağlanırken, daha önce ev, işyeri, araç ve resmi kurumlardan hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (SM-
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