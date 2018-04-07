Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin sağlık durumu iyi



- Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığ'na bağlı 30 kadar askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirildi bildirildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 30 civarında er ve erbaşın bazılarına serim takıldığı, bir bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği ve ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı bildirildi.

Dışarıdan yemek satın alması yapılmayan Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle birlikte mevsimsel rahatsızlık olabileceği de bildirildi.



