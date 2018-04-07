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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin sağlık durumu iyi

Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin sağlık durumu iyi

Hastane önünden detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

Gıda Zehirlenmesi Hastane Bild 


- Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığ'na bağlı 30 kadar askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirildi bildirildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 30 civarında er ve erbaşın bazılarına serim takıldığı, bir bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği ve ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı bildirildi.
Dışarıdan yemek satın alması yapılmayan Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle birlikte mevsimsel rahatsızlık olabileceği de bildirildi.

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