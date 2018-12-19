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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da hastanede deprem ve yangın tatbikatı

Antalya'da hastanede deprem ve yangın tatbikatı

- Antalya Kepez Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı - Tatbikattan detay görüntüler - Hastaların haberi olmadan gerçekleştirilen tatbikatı çevredekiler merakla izlediANTALYA (AA) - Antalya Kepez Devlet Hastanesinde deprem, yangın ve kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer saldırı (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.
Tedavi için gelen hastaların haberi olmadan gerçekleştirilen Kepez Devlet Hastanesindeki tatbikatta, senaryo gereği AFAD, UMKE ve itfaiyeye deprem olduğu bilgisi verildi.
İhbarı alan ekipler kısa sürede hastane önüne geldi. Yaralananlar hastanenin üçüncü katından halatlara konulan sedyelerle tahliye edildi.Senaryo gereği zirai ilaç yayılması sonucu zehirlenenler KBRN ünitesinde tedavi altına alındı.Çevredeki vatandaşların merakla izlediği tatbikatta, ekiplerin acil durum refleksleri ve hastaneye ne kadar kısa sürede gelebileceği konusunda çalışma yapıldı.Hastanenin Başhekimi Ramazan Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelini etkileyen ölçekte bir deprem ve sonrasında toplu yaralamalarda yapılacaklar, zirai ilaç yayılması ve yangın karşısında yapılacak müdahalelerin provasını gerçekleştirdiklerini belirtti.
İlk kez bu kadar kapsamlı ve büyük tatbikat yapıldığını dile getiren Gürkan, "Bütün teknik önlemler alınarak yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı. Tüm aşamalarda görev yapan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nükleer Saldırı Radyasyon Tatbikat Yangın Tatbikatı Saldırı 

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