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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da hamam ve sauna baskını: 2 gözaltı

Antalya'da hamam ve sauna baskını: 2 gözaltı

Polis kamerası

Polis Kamera Sauna Fuhuş Irak 

-Hamam ve saunadan detay
-Kadın ve erkekler
-Şüphelilerin asayiş şubeden çıkarılması

( ANTALYA )- Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhuşa zorlandığı iddia edilen 5 kadın kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı. ANTALYA

- Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhuşa zorlandığı iddia edilen 5 kadın kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonda fuhuşa zorlandığı iddia 5 kadın kurtarılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Asayiş ekiplerinin yine 1 ay önce hamam ve saunalara yaptığı baskında, 4 kadın kurtarılmış, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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