Antalya’da güneşli havayı fırsat bilenler denize akın etti

--Güneşlenen ve denize girenlerden görüntü

--Anna Starovoytova konuşması

--Martina Spalenska konuşması

--detay görüntüler



( ANTALYA - ÖZEL)- Kasım ayında sonuna gelinmesine rağmen Antalya’da deniz keyfi ANTALYA



- Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya’nın Alanya ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. İlçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi ve güneş keyfi yaptı. Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken, Alanya’da kasım ayı sonuna gelinmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Güneşli havaya fırsat bilen tatilciler, sıcaklığın tadını yüzerek ve güneşlenerek çıkarıyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22.2, nem oranının yüzde 69 ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında alarak denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. “Burayı çok seviyorum” Rusya’da Alanya’ya tatile gelen ve deniz keyfi yapan Rus uyruklu Anna Starovoytova, ilçeyi çok beğendiğini söyledi.



Starovoytova,” Alanya’ya 5’inci kez tatile geliyorum. Alanya çok güzel tekrar gelmeyi yine düşünüyorum. Burayı çok seviyorum ve vazgeçemem” dedi.

“İlk fırsatta tekrar geleceğim” Alanya’ya daha önce geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen Çek uyruklu Martina Spalenska ise havanın güzel olmasın memnun olduğunu belirterek ilk fırsatta tekrar geleceğini aktardı. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın yarın yerini yağmura bırakacağını kaydetti.



