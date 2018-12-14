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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da Grinko konserinde izleyiciye plastik sandalye şoku

Antalya’da Grinko konserinde izleyiciye plastik sandalye şoku

bilet gişesi önündeki vatandaşlar

Sosyal Medya Canlı Yayın Pilav Günü Cep Telefonu Her Açıdan 

-izleyiciler serzenişleri
-bir izleyicinin cep telefonuyla çekim yapması
-mevlide mi geldik konsere mi şeklinde anons yapması
-salondan görüntü
-detaylar

( ANTALYA ) - ’Pilav günü havasında Grinko konseri’ paylaşımları ANTALYA

- Antalya’da ünlü Rus müzisyen Evgeny Grinko’nun konser vereceği alana gelen vatandaşlar plastik sandalyeleri görünce çileden çıktı. Konuyu sosyal medyaya taşıyan izleyiciler Grinko’nun konserini pilav günü ve düğün konseptine benzetti. Dün akşam saatlerinde Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde konser verdi. Ünlü sanatçı Grinko’yu dinlemek isteyen vatandaşlar konser alanına gelince adeta şok yaşadı. Biletlerin 1. kategori 129 TL, 2. kategori 113 TL, 3. kategori 84 TL , 4. kategori ise 56,50 TL’ye satıldığı konserde Grinko’yu dinlemek isteyen vatandaşlar para ödeyerek aldıkları biletlerin karşılığında gördükleri manzarayla çileden çıktı. Salonda plastik sandalyelerin olması, satılan biletlerdeki yerler için sandalyenin olmaması ve ses sisteminin kötü olduğunu iddia eden vatandaşlar 'Pilav günü değil piyano festivali' paylaşımlarıyla konseri sanal aleme taşıdı. Bazı izleyiciler ellerine cep telefonlarını alarak salondaki plastik sandalyeleri çekip canlı yayın yaptı. Bir vatandaş plastik sandalyelerin fotoğrafını, “Evgeny Grinko ve ekibi için harika bir akustik, üst düzey koltuklar ve her açıdan en iyi izleme deneyiminin sağlandığı mükemmelleştirilmiş konser salonundan büyüleyici bir kare” notuyla paylaştı. Grinko’yu ilk kez izleme fırsatı bulan bir başka izleyici ise , “Evgeny Grinko’yu ilk defa izleme fırsatı yakaladığım konseri gözümün önünden plastik sandalye geçerken hatırlayacağım” dedi.
Bir diğer vatandaş ise konseri ‘düğün konseptine’ benzeterek, “Evgeny Grinko konserinde mahalle düğünü konsepti, plastik sandalyeler, olmayan ses sistemiyle içler acısı bir geceye imza attık. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” ifadelerini kullandı.
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