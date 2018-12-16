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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Antalya’da gezi teknelerine 'KYL' plaka Haberi

- Antalya’da gezi teknelerine 'KYL' plaka Haberi

-Menderes Türel'in alana gelişi

Yat Limanı Bağlama Bild Gezi Teknesi Deniz Otobüsü 

-_Kaleiçi esnafları detay
--Türel konuşma
--Gemilerden detay
--Gemiye plaka takma detay
--Gemicilere plaka verilmesi detay

( ANTALYA )- Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan gezi teknelerin plaka verildi- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:-"Kaleiçi’nde 46 gezi teknesinde plaka veriyoruz. Bu da ilk bize nasip oldu. Plakalarınız KYL olacak 0, 1,2,3 diye devam edecek" ANTALYA

- Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan 46 gezi teknesine, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Kaleiçi Yat Limanı (KYL) isimli plaka verildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen törenle 46 gezi teknesine plaka verdi. Antalya'nın 640 kilometre sahil bandına sahip bir şehir olduğunu belirten Türel, amacının Antalya'yı denizle iç içe hale getirmek olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili gereken adımları attıklarını bildiren Türel, "Konyaaltı Sahil projesi harika oldu. Deniz otobüslerimizle Antalya'yı denizden maksimum seviyede iç içe yaşar hale getirecek gayretin içindeyiz. Bu çabalarımız 2004 senesinde başladı.
" dedi.
1 milyona yakın yerli ve yabancı misafirlerin deniz otobüsüyle Kemer'de gittiklerini vurgulayan Türel şu ifadeleri kullandı: "Bugün de yaptığımız çalışmalara yenisini ekliyoruz. Kaleiçi’nde 46 gezi teknesinde plaka veriyoruz. Bu da ilk bize nasip oldu. Plakalarınız KYL (Kaleiçi Yat Limanı) olacak 0, 1,2,3 diye devam edecek. Kaleiçi’nde tur teknelerimiz zaman zaman müşteri azlığından şikayet ederlerdi. O zaman gayet doğal olarak bu işi yapanların da resmi belgeleri olmasını ortaya siz koydunuz, bizde cevap verdik. Teknelerimiz hem durak hem de plaka sahibi olacak. Artık sadece tekneler değil duraklarınız da değer kazanmış oluyor." Denizle ilgili yapılan çalışmaların sadece plaka olmadığına değinen Türel, Antalya merkezde bir yat limanının yeterli olmadığını söyledi.

Daha fazla yat limanı yapılması gerektiğini bildiren Türel," Bir tanesi Lara da kuruvaziyer limanın içerisinde, bir de kemer istikametinde giderken var. Projelerimiz hazır. Bir daha ki döneme Kundu ve kopak çayları üzerinde de şehir marinalarımızı ucuz bağlama ücretleriyle hizmete sunmayı planlıyoruz. O marinalar yerli halka hizmet edecek. Belediyemiz işletecek, maliyetleri de düşük olacak." şeklinde konuştu.
(FV-SÇ)
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