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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da fırtına, hastanenin dış cephe kaplamasını söktü

Antalya’da fırtına, hastanenin dış cephe kaplamasını söktü

Devrilen ağaç detay

Uzunlu Hastane Gesi Şiddetli Rüzgar 

-ağaç dalları ve kökünden detay
-Hastane detay
-Yere düşen dış cephe
-İtfaiye ekipleri detay
-Dış cephenin sökülen bölgesi

( ANTALYA )- Saatteki hızı 50 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden koparak devrildi ANTALYA

- Antalya'da fırtına nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dış cephe kaplaması uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, hastane yakınındaki bir bölgedeki kaldırımda da bir ağaç devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Antalya’da bugün öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, akşam da etkisini gösterdi. Saatteki 50 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Akşam 20.00 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dış cephe kaplaması şiddetli rüzgarın etkisiyle hastanenin bahçesine uçtu. Kadın doğum ve çocuk polikliniğinin olduğu bölümden kopan dev parçanın alınması için bölgeye itfaiye ekipleri talep edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. (SM-
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