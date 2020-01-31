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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da fırtına ağacı kökünden söktü, inşaat malzemeleri taksilere zarar verdi... Ortalığın toz duman olduğu anlar kamerada

Antalya'da fırtına ağacı kökünden söktü, inşaat malzemeleri taksilere zarar verdi... Ortalığın toz duman olduğu anlar kamerada

-fırtına anı

Taksi Durağı Şiddetli Fırtına Kamera Nadan 

--fırtınanın ardından detay
--yıkılan ağaç ve ortalığa saçılan inşaat malzemeleri
--zarar gören taksiler ve konuşma

( ANTALYA )- Dün gece aniden başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkisini sürdüren fırtına, Antalya Caddesinde ağacı kökünden söktü- Bir inşaattan uçan malzemeler, taksi durağında nöbetteki taksilere zarar verdi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli fırtına korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, Antalya Caddesinde kaldırımdaki ağacı kökünden söktü. Yaklaşık 30 dakika boyunca etkisini sürdüren fırtınadan Antalya Caddesiyle Gülveren Caddesinin kesiştiği noktada bulunan taksi durağındaki taksilerde zarar gördü. Cadde üzerinde bulunan inşaattan aşağıya uçan inşaat malzemeleri taksi durağında bekleyen taksilerin üzerine düştü. Fırtınanın inşaattan attığı malzemeler nedeniyle ortalık bir anda adeta savaş alanına dönerken, durakta bulunan 3 takside hasar meydana geldi. Olay yerine gelen emniyet güçleri hasar gören araçlarla ilgili rapor tutarken, fırtına esnasında durakta bulunan taksiciler, aniden bastıran fırtınadan kaçmaya fırsatları olmadığını belirterek maddi hazarla atlatarak ucuz kurtulduklarını söylediler.
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