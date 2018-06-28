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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’da FETÖ’nün Askeri Mahrem Yapılanması operasyonu: 5 gözaltı

Antalya’da FETÖ’nün Askeri Mahrem Yapılanması operasyonu: 5 gözaltı

Arşiv görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

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- Antalya’da FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Emekli Jandarma Albay, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen Albay ve Üstteğmen ile Kamu Hastanesinde görevli Doktor ve serbest meslek mensubu olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kent Merkezi ile Alanya ve Elmalı İlçelerinde örgütün Askeri Mahrem Yapısı içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 Emekli Jandarma Albay, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iken ihraç edilen Albay, 1 Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli iken ihraç edilen Yüzbaşı, 1 halihazırda görevde bulunan Doktor ile 1 serbest meslek mensubu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Kriptolu haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları da belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirilirken aramalarda, cep telefonu, sim kart, flaş bellek, dizüstü bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi.
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