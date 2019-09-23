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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 6 yaralı İzle

Antalya’da feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 6 yaralı İzle

Olay yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Hurdaya dönen araçlar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş Koçak (22) yönetimindeki 07 D 2459 plakalı otomobil refüjü aşıp karşı yönden gelen 06 BMH 221 plakalı cipe çarptı. Bu sırada yine karşı yöndeki 07 DEB 46 plakalı otomobil de çipe çarptı. Kazada araç içerisine sıkışan sürücü Ulaş Koçak itfaiye ekiplerinin kapıyı kesmesi sonucu araçtan çıkartıldı. Ağır yaralanan Koçak ve yanında oturan Sertaç Ermiş (18) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçlardan çıkarılan diğer 6 yaralı ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ulaş Koçak'ın Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.
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