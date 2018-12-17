Antalya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş

-Aracın ve sürücünün sürüklenmesi

-Aracın sürücünün hemen yanından geçip refüje çıkması

-Kazanın ardından olay yeri

-Yaralının ambulansa alınması

-Vatandaşlar

-Detay



( ANTALYA -ÖZEL)- Kendi aracından fırlayan sürücü, kullandığı aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu- 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan otomobil sürücü şans eseri hayata tutundu. ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü son anda hayata tutundu. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün, çarpışmanın etkisiyle içinden fırladığı araç tarafından ezilmekten santimlerle kurtuldu. Kaza güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Kaza Güllük Caddesinde Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Y.’nin kullandığı 34 TC 6036 plakalı otomobil ile Gülveren Caddesinde Eski Hisar Mahallesi 9528 sokak istikametinden gelip Güllük Caddesine çıktmakta olan Şıh Mehmet K.’nin kullandığı 07 LNG 29 plakalı otomobil Güllük Caddesiyle Gülveren Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 70-80 metre sürüklendikten sonra durabilirken, 07 LNG 29 plakalı otomobilin sürücüsü Şıh Mehmet K. araçtan yola fırladı. 34 TC 6036 plakalı otomobil ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki duvara ve ağaca çarparak durabildi. Kaza anında çarpışmanın etkisiyle aracından fırlayan Şıh Mehmet K. yaklaşık 30 metre yerde sürüklenirken, yine aynı şekilde kontrolden çıkan otomobilinin altında kalmaktan santimler farkıyla kurtuldu. Şıh mehmet K.'yı ölümün teğet geçtiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi gürültü nedeniyle evlerinden ve iş yerlerinden kaza yerine koşan vatandaşlar tarafından yapıldı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



