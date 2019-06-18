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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya'da feci kaza...Genç kız, metrelerce savrulup acı içerisinde yere yığıldı

Antalya'da feci kaza...Genç kız, metrelerce savrulup acı içerisinde yere yığıldı

Genç kızdan detay

İlk Müdahale Polis Merkezi Kırmızı Işık Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

-çevredekilerin kıza yardım etmesi
-Genç kızın ağlaması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Ambulansla hastaneye kaldırılışı
-Yaya geçidinden detaylar
-Çarpan araçtan detaylar
-Sürücüden detaylar
-Görgü tanığı Tuğba Kurtar röp.
-Polis alkol testi
-trafiği tek taraflı verilmesi

( ANTALYA -ÖZEL) - Acı ve korkudan gözyaşlarına boğulan genç kızın yardımına sağlık ekipleri yetişti ANTALYA

- Antalya’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Metrelerce savrulup acı içerisinde yere yığılan genç kız uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan tramvay durağındaki yaya geçidine gelen 23 yaşındaki Yelda Durmaz’a, yolun karşısına geçeceği sırada iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen H.Ç. yönetimindeki 07 CTH 38 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Durmaz yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardım ettiği genç kız, uzun süre acı içerisinde gözyaşı döktü. Sürücü H.Ç.’nin yaralının başından ayrılmadığı gözlenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Durmaz tedavi altına alındı. Genç kıza çarpan otomobilin ön camları yola saçıldığı gözlenirken, yoldaki metrelerce uzunluktaki fren izleri de dikkat çekti. Bir süre sonra kaza yerine gelen polisler tarafından yol trafiği tek taraflı sağlandı. “O kadar hızlı çarptı ki; havada gördüm sadece” Kazayı gören vatandaşlardan Tuğba Kurtar, “Biz karşıya geçmek isterken araba kırmızı ışıkta geçti. Bayan da buradan geçiyordu, kırmızı ışıkta durmadı ve kıza çarptı. O kadar hızlı çarptı ki, hava da gördüm sadece” sözleriyle sürücünün hatalı olduğunu ileri sürdü. Polis tarafından alkol testine sokulan sürücü H.Ç., sarı ışıkta geçtiğini savunarak, genç kızın kulağında kulaklık olduğunu ve bu yüzden de kendisini fark edemediğini öne sürdü. Sürücü H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan tedaviye alınan Yelda Durmaz’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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