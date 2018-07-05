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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı İzle

olay yeri

Çarpma Anı Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

-motosiklet
-araç
-ceset
-cesedin alınması
-detaylar
-kaza anı
-hayatını kaybeden Cem Okay'ın fotoğrafları

( ANTALYA )- Bir ay önce aldığı motosikletle işe giden genç hayatını kaybetti- Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavşaktan çıkan hafif ticari araç ile motosikletin çarpışma anı ise , çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza Manavgat’ın Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesinde bu sabah saat 08 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıştığı otele gitmek için evden çıkan Cem Okay’ın kullandığı 07 ABU 319 plakalı motosiklet Deniz Caddesinden çıkan Bülent E.’nin kullandığı 06 FT 9311 plakalı hafif ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Okay, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücü Bülent E. ile yanında bulunan Ömer Onur E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Okay’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Motosikleti 27 gün önce alan Cem Okay'ın kontrolsüz kavşaktan çıkan hafif ticari araca hızla gelip çarpma anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye sniye görüntülendi.
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