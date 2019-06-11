Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya’da fayton dönemi sona erdi, Atlar hayvanat bahçesine teslim edildi İzle

Antalya’da fayton dönemi sona erdi, Atlar hayvanat bahçesine teslim edildi İzle

atların faytonlardan alınması

Fayton Basın Toplantısı Toplantı Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-boş arazide toplanması
-kamyonlara bindirilmesi
-detaylar
-hayvanat bahçesine getirilmeleri
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya’da 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerini durdurmasının ardından, atlar da yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bayramdan önce gerçekleştirdiği basın toplantısında 10 Haziran itibariyle Antalya’daki fayton faaliyetlerini durdurma ve trafikten men etme kararı aldıklarını açıklamıştı. Başkan Böcek, at sahiplerinin ya da ailelerinden bir kişinin belediyede istihdam edileceğini, atların ise hayvanat bahçesine alınacağını söylemişti. Antalya’da 10 Haziran (bugün) itibarıyla faytonculuk faaliyetleri sona erdi. Faytonlara koşulan atlar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından, bundan sonra yaşamlarını sürdürecekleri Antalya Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Yeşildere Mahallesi’nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi’ne taşındı. Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyüklerinden olan Antalya Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilen atlar kendileri için hazırlanan yaşam alanına bırakıldılar. Atlar, yeni yuvalarında daha sağlıklı şartlarda yaşam sürecek.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı